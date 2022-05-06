Найбільший в Україні нафтопереробний завод не запрацює щонайменше до кінця року

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Кременчуцький нафтопереробний завод, який знищили російській окупанти, не запрацює щонайменше до кінця року.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін, пише місцеве видання «Кременчуцька газета».

«Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює... Людей там скорочувати не планують. Всі люди залишені на роботі і мають ремонтувати підприємство», — зазначив Лунін. Саме знищенням заводу він пояснив дефіцит пального, який зараз виник в Україні.

Голова області також пояснив, що завдання керівництва зараз — поновити роботу Кременчуцької ТЕЦ. «Акту по ТЕЦ ще немає. Але попередня сума: від 500 до 800 млн грн. Ми про це повідомили Офіс президента та Кабмін... Облрада може надати від 30 до 50 млн грн, плюс місто надасть, і там є приватний інвестор... Всі гуртом ми ТЕЦ маємо відродити», — сказав Лунін.

Як пише «Економічна правда», Кременчуцький НПЗ — найбільший в Україні нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 млн тонн. 43,05% акцій належать державі (НАК «Нафтогаз України»), решта поділена між бізнесменами Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.