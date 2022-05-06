Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг перших військових

Новини

Президент Володимир Зеленський нагородив перших кавалерів Хреста бойових заслуг.

Про це повідомив Офіс президента.

Першим кавалером Хреста бойових заслуг став головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний. Відзнаку також отримали заступник головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14 окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72 окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.

Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно.

Зокрема, найвищі нагороди отримали майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус та старший сержант Олександр Ключка, які відзначилися наприкінці березня в Київській області під час бою з колоною бронетанкової техніки противника. Завдяки їхнім діям були знищені танки, бойові машини піхоти та десанту ворога.

Серед відзначених — молодший лейтенант Ігор Дикун. 23 березня, під час бою в районі міста Ірпеня, він, виконуючи обов’язки заступника командира зведеної роти, зазнав вогнепального поранення. Попри це продовжував бій, особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника.

Полковник Сухопутних військ Роман Мамавко після поранення командира прийняв керівництво бригадою та протягом двох місяців повномасштабної агресії росії дуже добре керує її підрозділами.

Також був відзначений полковник Сухопутних військ Павло Федосенко. Як командир 92 окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону Харкова.

Підполковник Олександр Яковенко був нагороджений за те, що підрозділи окремого штурмового батальйону під його командуванням від початку вторгнення під час бойових дій у Донецькій області успішно знищували особовий склад, бронетехніку та автомобілі противника, завдали втрат ворожим підрозділам.

Орден «Золота Зірка» з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72 окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його діям підрозділи противника на Київщині зазнали втрат, що зупинило їхнє просування.

У ніч на 12 березня для зміцнення оборони підрозділів 72 окремої механізованої бригади було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі із Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, що змусило ворога застосувати систему залпового вогню «Град». Унаслідок цього підрозділ зазнав санітарних втрат. 13 березня під час евакуації потерпілих противник здійснив обстріл. Андрій Норов дістав поранення, несумісні з життям.

На зустрічі Зеленський також повідомив, що підписав указ, яким заснував спеціальну відзнаку «За мужність та відвагу», і першими її отримали частини Сухопутних військ Збройних сил України: 24 окрема механізована бригада імені короля Данила, 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр», 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.