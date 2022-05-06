Apple, Google і Microsoft хочуть відмовитися від паролів протягом 2023 року

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Apple, Google і Microsoft обʼєднали зусилля, щоб відмовитися від паролю в мобільних телефонах, компʼютерах і браузерах.

Про це повідомляє Techcrunch.

Згідно зі щорічним звітом Verizon про злам даних, паролі зазвичай незахищені. Слабкі та легковгадувані паролі — це понад 80% усіх зламів даних.

Apple, Google і Microsoft оголосили, що вони розширюють підтримку стандарту входу без пароля від Альянсу FIDO і Консорціуму World Wide Web. Незабаром користувачі зможуть заходити в додаток або на сайт через смартфон, незалежно від операційної системи чи браузера. Достатньо буде лише розблокувати свій смартфон відбитком пальця, скануванням обличчя або PIN-кодом пристрою.

Також зʼявиться можливість автоматично отримувати доступ до своїх облікових даних FiDO або ключів доступу на кількох пристроях, включно з новими, без повторної реєстрації.

Хоча три компанії вже давно підтримують стандарт безпарольного входу, створений Альянсом FIDO, користувачі досі змушені входити на кожен сайт або додаток на окремому пристрої за допомогою паролю.

Протягом наступного року три технологічні гіганти впровадять безпарольні стандарти входу FIDO в macOS і Safari; Android і Chrome; Windows і Edge. Це означає, що, наприклад, користувачі зможуть увійти у браузер Google Chrome, який керується Microsoft Windows, за допомогою ключа доступу на пристрої Apple.

Це значно ускладнить віддалений злам даних для хакерів, оскільки для входу буде потрібен доступ до фізичного пристрою.