У Нідерландах військове кладовище розмалювали символікою «Азову» та свастиками. МЗС засудило акт вандалізму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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МЗС України
У Нідерландах невідомі обмалювали військове кладовище символікою полку «Азов» і свастиками. МЗС України засудило цей акт вандалізму.
Про це йдеться в заяві МЗС.
«Ми рішуче засуджуємо акт вандалізму, скоєний на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені, Нідерланди. Вважаємо цей акт жорстокою образою памʼяті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України», — зазначили там.
У посольстві України в Нідерландах висловили сподівання, що правоохоронці швидко знайдуть винних у цьому та притягнуть їх до відповідальності.
У самому полку «Азов» теж засудили цей вчинок і зазначили, що не мають жодного стосунку до цього.