У Нідерландах військове кладовище розмалювали символікою «Азову» та свастиками. МЗС засудило акт вандалізму

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МЗС України

У Нідерландах невідомі обмалювали військове кладовище символікою полку «Азов» і свастиками. МЗС України засудило цей акт вандалізму.

Про це йдеться в заяві МЗС.

«Ми рішуче засуджуємо акт вандалізму, скоєний на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені, Нідерланди. Вважаємо цей акт жорстокою образою памʼяті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України», — зазначили там.

У посольстві України в Нідерландах висловили сподівання, що правоохоронці швидко знайдуть винних у цьому та притягнуть їх до відповідальності.

У самому полку «Азов» теж засудили цей вчинок і зазначили, що не мають жодного стосунку до цього.