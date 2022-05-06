Депортованих українців змушують приймати громадянство «л/днр» під загрозою репресій

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

В окупованому місті Сорокіне Луганської області росіяни почали оформлювати паспорти «лнр» для українських громадян, примусово переміщених з нещодавно захоплених територій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначають, що люди в окупації позбавлені домівок, майна і грошей. Тому вони вимушені погоджуватись на умови росіян, бо тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

Російські військові проводять з українцями «профілактичні бесіди». За відмову від громадянства псевдореспублік людям загрожують репресіями.

У розвідці зазначають, що зараз більшість співробітників так званих правоохоронних органів «лнр» відправили зону бойових дій на території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. А поспіхом зібрані «новобранці» фактично не мають жодного досвіду служби.

Зокрема через це з 1 травня патрульні підрозділам «народної міліції лнр» довелося зупинити перевірки приватних авто й особистих документів на блокпостах поблизу Сорокіного.