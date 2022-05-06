Новини

Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Йому було 77 років.

Про це у Facebook написала його дружина Марина Дяченко.

Подружжя разом писало свої твори. У 2009 році вони переїхали з України до росії, а в 2013 році перебралися у США.

Сергій Дяченко народився у 1945 році в Києві. Він закінчив Київський медичний інститут і працював психіатром. У 1980-х роках захопився творчістю і почав писати книги та сценарії до фільмів.

Загалом подружжя Дяченків написало 28 романів, десятки оповідань як для дорослих, так і для дітей, а також пʼєси та сценарії. У 2005 році на загальноєвропейській конференції фантастів «Єврокон-2005» подружжя Дяченків визнали найкращими письменниками-фантастами Європи.