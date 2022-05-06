У Німеччині підтвердили поставку Україні семи САУ Panzerhaubitzen 2000
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що її країна передасть Україні сім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000.
Про це пише Die Welt.
САУ доставлять Україні з поточного ремонту. Крім цього, Німеччина навчить українських військових ними користуватися.
Також, за словами Ламбрехт, у рамках спільного пакету передадуть й артилерію, тобто крім навчання будуть і боєприпаси. Вона зазначила, що деякі країни-члени НАТО теж долучаться до цієї допомоги.
Panzerhaubitze 2000 — це 155-мм самохідна артилерійська установка. Дальність ураження становить 30—36 кілометрів. САУ пересувається на власному шасі та має автоматичну систему заряджання, а обслуговує її екіпаж із пʼяти людей.