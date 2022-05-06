Ранкове зведення Генштабу: окупанти відновили штурм «Азовсталі» та продовжують обстрілювати Харків

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 6 травня. Російські війська поновили штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі, а також продовжують обстрілювати Харків.

Про це повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

Також на Харківському напрямку російські війська нарощують системи протиповітряної оборони та вогневого ураження. рф перегруповує там війська та відновлює боєздатність армії.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених.

На Попаснянському напрямку росія намагається встановити контроль над Попасною та відновити наступ на Лиман та Сіверськ.

У Маріуполі армія рф продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі «Азовсталі». Також вона поновила штурм заводу з метою повністю взяти його під контроль.

На півночі Херсонщини і Миколаївщини окупанти обстрілюють населені пункти, з яких їх вибили ЗСУ.