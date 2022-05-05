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Вечірнє зведення Генштабу: Ворог намагається відвоювати втрачені позиції біля Харкова, а у білорусі привели в готовність війська

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00: