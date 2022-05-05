Вечірнє зведення Генштабу: Ворог намагається відвоювати втрачені позиції біля Харкова, а у білорусі привели в готовність війська
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- Противник не припиняє наступу на сході та одночасно провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території білорусі;
- На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі Харкова, провів невдалу спробу наступу в районі Старого Салтова.
- У Куп’янську на базі міської лікарні окупанти облаштували шпиталь.
- Через великі втрати ворог вивів підрозділи 4 танкової дивізії 1 танкової армії та 106 повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації.
- На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.
- На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на укріпленні позицій та поповненні запасів.
- У збройних силах білорусі помічено приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності начебто з метою перевірки.