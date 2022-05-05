На конференції донорів для України зібрали $6,5 мільярда

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

Європейська конференція донорів у Варшарі зібрала для України $6,5 мільярда допомоги через наслідки російського вторгнення.

Про це повідомляє Reuters.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна також виділить 100 млн на гуманітарну допомогу. При цьому Європейська комісія пообіцяла надати €200 мільйонів на допомогу переміщеним особам в Україні. Фінляндія виділить €70 млн допомоги та військову техніку, а Чехія, Хорватія та інші країни пообіцяли виділити мільйони євро на гуманітарну і військову підтримку.

Перед учасниками конференції виступив президент Володимир Зеленський. Він закликав держави підтримати Україну фінансово, розповів про підготовку плану відновлення країни і запропонував партнерам взяти шефство над кожним з регіонів, міст і галузей, які потребують відновлення.

Крім того, Зеленський акцентував увагу на прискореній процедурі надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. «Більше обʼєднання — це потужна відповідь. І тому членство України у Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками», — заявив президент.