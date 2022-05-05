У «фільтраційних» таборах у селах Безіменне та Козацьке маріупольців катують і залишають без медичної допомоги

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Протягом останнього місяця росіяни примусово вивезли з окремих районів Маріуполя всіх чоловіків для проведення так званої «фільтрації». Людей розмістили в селах Безіменне та Козацьке Новоазовського району, де їх катують, годують баландою та відмовляють у медичній допомозі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, чоловіків розмістили у приміщенні школи та клубу, де вони постійно перебувають під конвоєм російських військових. Паспорти та інші документи у заручників відібрали, жодних особистих речей із собою взяти не дозволили. Люди вимушені спати на підлозі в коридорах приміщень. Жодну медичну допомогу не надають. За найменший непослух чоловіків бʼють і катують.

У таборі села Козацьке чоловік загинув через відмову російських окупантів викликати швидку допомогу.

У школі в Безіменному зафіксований перший випадок захворювання на туберкульоз. У звʼязку із цим спортзал росіяни перетворили на ізолятор, де утримують велику кількість людей. Заручників годують баландою, яка мало придатна для вживання. Для гігієнічних процедур надали лише одну раковину з холодною водою на сотні людей. Тому серед заручників поширюються захворювання.

Заручники отримали від російських окупантів папір про проходження фільтрації, проте він не дає їм права залишити територію табору. Натомість утримуваних, включно з хворими та людьми з інвалідністю, залучають до роботи з благоустрою у Безіменному та Новоазовську під конвоєм російських військових.