У Київській області ексгумували тіла людей, яких росіяни розстріляли і переїхали танком

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У селі Рудня-Тальська Київської області поліцейські ексгумували тіла двох молодих чоловіків 22 та 23 років, яких розстріляли та переїхали танком російські військові.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що 25 лютого російські окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. А потім росіяни переїхали танком машину з людьми всередині.

Поліцейські Іванкова, за участі прокурора та судмедексперта, провели огляд тіл. Наразі тіла загиблих забрали родичі для перепоховання.