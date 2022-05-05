Окупанти у Маріуполі хочуть провести «парад полонених». Для цього цивільних чоловіків перевдягнуть у форму ЗСУ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Окупанти у Маріуполі хочуть на 9 травня провести «парад полонених». Для цього цивільних чоловіків, яких тримають у фільтраційних таборах, перевдягнуть у форму ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Майже 2 тис. чоловіків, які були вивезені з Маріуполя близько чотирьох тижнів тому, утримують у фільтраційній, я б уже казав, тюрмі у селищах Безіменному і Козацькому Новоазовського району. Цим чоловікам кажуть, що їх перевдягнуть в українську форму і залучать до так званого параду полонених у Маріуполі, тому що справжніх наших полонених не вистачає для масовості», — повідомив він.

За його словами, російські війська активно готуються до святкування 9 травня у Маріуполі. Там розбирають завали силами місцевих, яким за це дають їжу, а також туди приїхали куратори з росії, зокрема генсек партії «единая россия» та заступник голови адміністрації президента рф.