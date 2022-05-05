Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ вибили окупантів із кількох сіл на межі Херсонщини та Миколаївщини

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Міністерство оборони України / Flickr

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 5 травня. Українські війська змогли відкинути окупантів у кількох населених пунктах на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це пише Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, але успіху не мають. На Авдіївському та Курахівському напрямках обстріли тривають.

У Маріуполі російська армія за підтримки авіації поновила наступ на «Азовсталь», аби взяти під контроль території заводу. У районі північніше міста Ізюм росія продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних дій не було.

росія провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови: перегруповує війська на окремих напрямках, поповнює запаси і намагається покращити тактичне положення.

Частина військовослужбовців 38 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії Східного військового округу після відведення до району відновлення через значні втрати особового складу відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України. Військові перебувають поблизу кордону та чекають на переміщення до російської федерації.

Підрозділи бойовиків 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області і укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають поганий морально-психологічний стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.