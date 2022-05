Що у світі писали про війну в Україні 4 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Новини

Після звільнення північних і центральних територій України від росіян Служба безпеки України почала розслідування випадків державної зради, пише The Washington Post. Українські служби відмовилися повідомити, скільки людей звинувачують у співпраці з росіянами, але за даними Associated Press лише в Харківській області майже 400 особам може загрожувати довічне ув’язнення за сприяння військам рф. Видання поспілкувалося з чернігівським чиновником, який повідомив, що СБУ відкрила провадження проти ймовірних зрадників, які позначали українські позиції фосфором (що світиться в темряві) або направляли ворогів до сховищ продовольства і припасів. Нерідко травмовані війною українці підозрюють когось безпідставно, пише The Washington Post. Проте в деяких випадках підозри обґрунтовані: якщо росіяни, наприклад, грабували лише найзаможніші будинки села, це свідчить, що хтось вказав на них ворогам.

«Війна повертає в москву звички сталінських часів», — пише The Economist. Хоча кремлю не вдається підкорити Україну, він здобув перемогу в підкоренні громадянських свобод у рф. На думку експертів, вторгнення росії в Україну перетворило доволі відкриту країну на автократію. Державна пропаганда стверджує, що 81% росіян підтримують війну, однак група незалежних соціологів припускає, що 90% населення відмовляється брати участь у політичних опитуваннях. Лондонська школа економіки оцінює підтримку російської війни приблизно в 53%, при цьому багато хто підтримує офіційний план через страх і невігластво. Ті, хто не підтримує державну пропаганду, ризикує стати об’єктом доносів навіть із боку друзів чи сім’ї.

The Guardian опублікувала ексклюзивний звіт із посиланням на внутрішні документи малійської армії, які доводять, що найманці з «групи Вагнера» причетні до вбивств цивільного населення. Інциденти з убивствами мирних жителів сталися після того, як нові військові правителі Малі найняли кишенькових вояк путіна. Згідно з інформацією громадянського суспільства, у період із січня до середини квітня цього року в інцидентах за участі вагнерівців загинули понад 450 мирних жителів. Офіційно в Малі запевняють, що росіяни лише «інструктують» місцевих і не беруть участі в бойових діях. Внутрішні ж документи армії та свідки лідерів місцевої громади, дипломатів і чиновників доводять протилежне. Оскільки «група Вагнера» глибоко залучена в конфлікт у Малі, російська присутність загрожує миру та безпеці на всьому Африканському континенті. Однак росія наклала вето на резолюцію ООН щодо початку незалежного розслідування малійської різанини.

ВВС пише про 12-річного хлопчика з британського містечка Дарнем, який надіслав листа президенту Зеленському, в якому писав, що підтримує Україну. Лист був частиною гуманітарного вантажу для України, який зібрали його однокласники. Томас написав, що Зеленський є найкращим президентом, і він радий, що отримав можливість допомогти Україні. На здивування хлопця, він отримав підписану Зеленським відповідь. Лист надійшов минулого тижня та містив особисте повідомлення з подякою Томасу та Великій Британії за всю підтримку. Український президент також написав, що лист Томаса «викликав посмішку на його обличчі».