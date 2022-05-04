Події 4 травня в огляді «Бабеля»: Україна знову під ракетними обстрілами, сотні маріупольців депортували до Владивостока

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні окупанти завдали ракетних ударів по різних регіонах України. Орієнтовно росіяни випустили 18 ракет, які влучили в об’єкти інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або Ту-160 із Каспійського регіону. Українська ППО збила щонайменше 8 крилатих ракет ворога. Із шести ворожих ракет, що летіли на Львівщину, сили ППО збили дві. Три влучили в електропідстанції у Львівській області, одна — в електропідстанцію на Закарпатті. Четвертого квітня ворог вдарив по залізничній інфраструктурі у Дніпрі, серед залізничників постраждалих немає.

Інститут вивчення війни зауважив, що 30 квітня під час удару по Одеському аеропорту росія використала протикорабельні ракети «Онікс», хоча вони не призначені для ударів по наземних цілях. Аналітики інституту вважають, що це може свідчити про те, що в росії утворився дефіцит інших типів високоточних ракет.

Станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, які перебувають на «Азовсталі», а війська росії вже зайшли на територію заводу.

За останню добу в Київській області виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили російські окупанти. Загалом станом на 4 травня в області виявили вже 1 235 тіл мирних жителів. Поки не можуть встановити особи 282 загиблих.

У Харківській області запобігли підриву об’єкта інфраструктури — затримали російських диверсантів. Сьогодні спецпризначенці поліції виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого — ручні протитанкові гранатомети, протитанкові міни та майже 10 кілограмів тротилу.

Триста маріупольців, яких росіяни депортували до Владивостока, поселили у своєрідному гуртожитку. Грошей їм не видають, через що можливості вийти на зв’язок немає. Харчування триразове, але ніяких речей їм не дають, документів у людей немає, триває процедура «оформлення», після якого людям запропонують низькооплачувану роботу.

Австралія ввела санкції проти ще 110 осіб, серед яких «високопоставлені» представники самопроголошених «л/днр» і депутати держдуми. Велика Британія запроваджує чергові санкції проти російських пропагандистів, зокрема проти одіозних «воєнних кореспондентів» Олександра Коца та Дмитра Стешина.

ЄС планує внести главу російської православної церкви кирила до санкційного списку. Санкції проти патріарха запровадять цього тижня за його беззастережну підтримку вторгнення в Україну.

Німеччина готова підтримати ембарго ЄС на імпорт російської нафти, заявив журналістам міністр економіки Роберт Хабек.

У росії знову масштабна пожежа — у Дзержинську Нижньогородської області горить промзона. Площа пожежі становить майже 2 тисячі квадратних метрів. Попередньо, вона виникла після загоряння цистерни з розчинником.