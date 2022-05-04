Вечірнє зведення Генштабу: Ворог тримає на кордоні танкові підрозділи, з боку білорусі не виключають провокацій

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Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 18:00:

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України задля виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та наступати у напрямку Ізюм — Барвінкове. Для цього він обстрілює позиції українських військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на наступі на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Окупанти продовжують блокувати та намагаються знищити українські підрозділи в районі «Азовсталі» у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог відновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.

З боку білорусі Генштаб не виключає проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах, наближених до державного кордону України.

Противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі Козіно Курської області підрозділи зі складу 90 танкової дивізії центрального військового округу для підтримання напруженості на кордоні та з метою завадити перекиданню резервів українських військ на загрозливі напрямки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів до застосування крилатих ракет морського базування «Калібр» готові три російських кораблі.