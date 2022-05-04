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Відсьогодні в Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів. Сервіс повинен пришвидшити ввезення вантажу на територію України та посприяти зменшенню черг у митних пунктах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Скористатись сервісом можна за цим посиланням. Декларацію можна заповнити заздалегідь з будь-якої країни світу. Всі анкети одразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після цього декларацію треба роздрукувати та підписати.

Під час проходження митного контролю в Україні підписану декларацію треба передати представнику митниці.

Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби.