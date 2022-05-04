«Перемогли нацистів — переможемо і рашистів!» Інститут національної пам’яті презентував нове гасло на 8 та 9 травня

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8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цьогорічним гаслом цих памʼятних дат буде «Перемогли нацистів — переможемо і рашистів!»

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

«Восьмий рік поспіль Україна на державному рівні послідовно впроваджує європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Ми вшановуємо всіх борців із нацизмом та всіх жертв цього найкривавішого конфлікту в історії людства. Водночас для нас пам’ятні дні не символізують тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів — нацизму і комунізму», — зазначили у повідомленні пресслужби.

Цього року Україна відзначає 8—9 травня в умовах повномасштабної військової агресії росії, яка зазіхає на незалежність і територіальну цілісність, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки та загрожує миру у всій Європі, тому було прийнято рішенні відозмінити традиційне гасло «Памʼятаємо — перемагаємо!»

Червоний мак залишиться традиційним символом памʼяті у ці дні.