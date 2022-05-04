Велика Британія ввела чергові санкції проти росії. У списку — медіа, пропагандисти та чиновники

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Carl Court / Staff

Велика Британія запроваджує чергові санкції проти росіян і російських структур. У переліку санкцій, зокрема, російські державні медіа і низка журналістів.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Під санкції потрапили військовий кореспондент російського пропагандистського каналу «Первый канал» Євген Піддубний, військовий кореспондент російської газети «Комсомольская правда» Олександр Коц, спеціальний кореспондент газети «Комсомольская правда» Дмитро Стешин, Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія, інформаційне агентство «Инфорос», дезінформаційний сайт SouthFront і онлайн-журнал «Фонд стратегічної культури», який розповсюджував фейки про Бучу.

Також у списку опинилися голова банку «Открытие» Михайло Задорнов, голова правління Радкомбанку Дмитро Гусєв, заступник міністра оборони микола панков, помічник президента росії максим орєшкін, а також ПАТ «КАМАЗ».

Крім цього, британським компаніям заборонено надавати росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи та піару.