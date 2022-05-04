У Київській області знайшли ще 20 тіл цивільних, убитих росіянами

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Стас Козлюк / «Бабель»

За останню добу у Київській області виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили окупанти рф.

Про це заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону.

Загалом станом на 4 травня в області виявили вже 1 235 тіл мирних жителів. Більшість з них були вбиті з вогнепальної зброї. Поки не можуть встановити особу 282 загиблих.

Також Нєбитов зазначив, що значну кількість цивільних громадян росіяни примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено звʼязок.