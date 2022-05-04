російські окупанти готують «парад» у Маріуполі — розбирають завали та звозять пропагандистів

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У зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рф, сергій кирієнко. Віднедавна він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО. Нині його основне завдання у місті — підготовка «урочистих заходів» 9 травня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Також відомо, що росіяни відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, у тому числі не буде імітації «військового параду». Підготовку до цього у «л/днр» наразі не проводять.

Саме Маріуполь, за планами російських окупантів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводять термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що розбирають завали, за винятком техніки, самі маріупольці.

«Робота за їжу — найкраща ілюстрація «перемоги» окупантів, — додав він.

Також, за даними розвідки, триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, у ході якої росіянам демонструватимуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з російськими загарбниками. Для підготовки відповідної картинки у Маріуполь приїзжав кремлівський пропагандист володимир соловйов та ватажок «днр» денис пушилін.