Австралія розширила перелік санкцій проти рф, додавши туди ще депутатів російської держдуми та ватажків «л/днр»

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Pierre Crom / Contributor

Австралія розширила санкції проти росії. До санкційного переліку додали ще 34 так званих посадовців із «л/днр», а також 76 депутатів російської держдуми.

Про це пише пресслужба австралійського уряду.

Загалом до переліку увійшли 110 нових фізичних осіб. Їхні активи в країні заморозять і запровадять заборону на вʼїзд. До переліку увійшли 34 так звані депутати окупаційних парламентів «л/днр», а також 76 депутатів держдуми рф, які голосували за визнання цих псевдореспублік або за ратифікацію «договорів» із ними.

Від початку війни Австралія вже ввела санкції проти 812 фізичних та 47 юридичних осіб із росії.