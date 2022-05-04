Ранкове зведення Генштабу: російські війська намагаються наступати вздовж усього фронту, але зазнають втрат

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 4 травня. Там повідомляють, що у білорусі один ракетний дивізіон зі складу 465 ракетної бригади найближчим часом перевірятиме свою бойову готовність.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Генштабу.

Тим часом у Харківській області росія обстрілювала з артилерії та мінометів обласний центр та село Протопопівка. Противник намагався вести наступ у напрямку села Довгеньке, але успіху не мав.

На Донецькому, Таврійському та Лиманському напрямках кремль не полишає намагань піти у наступ та проводить повітряну розвідку.

У Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по «Азовсталі».

На Запорізькому напрямку ворогові не вдалося успішно штурмувати село Оріхів. У Горлівці до центрального моргу доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців першого армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню та озброєння танків уздовж усієї лінії зіткнення.

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.