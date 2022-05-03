Байден призначив нового командувача силами США в Європі

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Президент США Джо Байден призначив главою Європейського командування американських сил генерала Крістофера Каволі.

Про це пише CNN.

Каволі зараз є головнокомандувачем силами армії США в Європі та Африці. Каволі візьме на себе командування майже 100 тисячами військовослужбовців США, які дислокуються в Європі.

Генерал відповідатиме за оцінку військових дій росії в Європі та нагляд за поставками зброї США та їхніх союзників в Україну. Представник НАТО Іоана Лунгеску повідомила, що Північноатлантична рада Альянсу схвалила кандидатуру Каволі на посаду Верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі. У цій ролі він буде курирувати військово-повітряні сили НАТО, які регулярно літають Європою, щоб відстежувати російські літаки, особливо коли вони не ідентифікують себе під час польотів.

Каволі говорить російською мовою і працював директором з російського напрямку в апараті голови Обʼєднаного комітету начальників штабів. Він також брав участь у бойових діях в Афганістані.