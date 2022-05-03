Вечірнє зведення Генштабу: росіяни атакують на трьох напрямках, війська рф і «ПМР» — у посиленій бойовій готовності
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 18:00 3 травня:
- У напрямку Ізюм — Барвінкове росіяни ведуть наступ і зазнають втрат. Для підтримки наступу з Бєлгородської області у район Ізюму вони перекинули батарею важких самохідних мінометів «Тюльпан» та підрозділ, озброєний РСЗО «Смерч».
- Росіяни також атакують на Донецькому і Таврійському напрямках. Основні зусилля противника на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
- На окремих рубежах ворог обладнує другу лінію оборони.
- У Маріуполі ворог продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу «Азовсталь» і веде наступ.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли ЗСУ. Ворог перегруповує війська і нарощує кількість артилерії.
- У районі населеного пункту Хмелівка (Сумська область) викрили диверсійно-розвідувальну групу ворога.
- У Придністровському регіоні Молдови обстановка залишається складною — війська росії і «ПМР» досі у посиленій бойовій готовності. Родини російських офіцерів готують до евакуації.