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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни атакують на трьох напрямках, війська рф і «ПМР» — у посиленій бойовій готовності

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 18:00 3 травня: