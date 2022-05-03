Рада дозволила Територіальній обороні виконувати завдання у зоні бойових дій

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Верховна Рада дозволила залучати Територіальну оборону до виконання завдань у зоні бойових дій.

За відповідний законопроєкт проголосували 338 нардепів.

Документ прибирає норму, якою було закріплено можливість виконання завдань Територіальної оборони виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій. Тепер їй надано можливість здійснювати виконання завдань на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

У пояснювальній записці йшлося, що ухвалення законопроєкту «забезпечить значне підвищення спроможностей Територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони і в цілому підвищить рівень обороноздатності України».