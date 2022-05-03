Forbes: Найбагатші українці з початку війни вже витратили на підтримку ЗСУ та України понад $100 мільйонів

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Найбагатші українці з початку війни вже витратили на підтримку Збройних сил та України понад сотню мільйонів доларів. Це лише мінімальна підтверджена сума, оскільки деякі бізнесмени й олігархи не захотіли публічно повідомляти, скільки витратили на благодійність.

Відповідне дослідження провело видання Forbes.

«Мета проєкту — не піарити представників великого бізнесу, а показати їхній приклад і надихнути всіх українців на підтримку країни», — зазначили там.

Згідно з публічними даними, найбільше витратив найбагатший українець Ринат Ахметов — $72 мільйони. Також його група SCM виплатила до держбюджету $30 мільйонів податків авансом. Кошти від Ахметова йдуть на різні потреби: гуманітарну та військову допомогу, на співфінансування іномовлення «FreeДом» і благодійне турне ФК «Шахтар» країнами Європи.

Щонайменше $16,7 мільйона витратив Віктор Пінчук. Його кошти переважно пішли на допомогу ЗСУ, зокрема технікою і медикаментами.

Також $12 мільйонів пожертвував Юрій Косюк, $10 мільйонів — Олександр і Галина Гереги. З усіма витратами можна ознайомитися на інфографіці.