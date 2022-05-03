Євросоюз планує купувати африканський газ замість російського

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Європейський Союз планує активізувати співпрацю з африканськими країнами, щоб замінити імпорт російського газу.

Про це пише Bloomberg.

ЄС планує вже цього року скоротити енергетичну залежність від москви майже на дві третини.

Згідно з проєктом документа ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, країни Африки, зокрема такі, як Нігерія, Сенегал і Ангола, пропонують значною мірою невикористаний потенціал для поставок скрапленого природного газу.

План Євросоюзу передбачає збільшення імпорту скрапленого природного газу на 50 мільярдів кубометрів і збільшення обсягів трубопровідного газу з інших країн на 10 мільярдів кубометрів. Крім того, в ЄС планують налагодити відносини з традиційними постачальниками на новій основі та розширити торгівлю з новими постачальниками палива.

У документі йдеться про додаткові 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу зі США у 2022 році та приблизно 50 мільярдів кубометрів щорічно до 2030 року. ЄС також планує збільшити поставки газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів на рік.