Євросоюз планує купувати африканський газ замість російського
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз планує активізувати співпрацю з африканськими країнами, щоб замінити імпорт російського газу.
Про це пише Bloomberg.
ЄС планує вже цього року скоротити енергетичну залежність від москви майже на дві третини.
Згідно з проєктом документа ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, країни Африки, зокрема такі, як Нігерія, Сенегал і Ангола, пропонують значною мірою невикористаний потенціал для поставок скрапленого природного газу.
План Євросоюзу передбачає збільшення імпорту скрапленого природного газу на 50 мільярдів кубометрів і збільшення обсягів трубопровідного газу з інших країн на 10 мільярдів кубометрів. Крім того, в ЄС планують налагодити відносини з традиційними постачальниками на новій основі та розширити торгівлю з новими постачальниками палива.
У документі йдеться про додаткові 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу зі США у 2022 році та приблизно 50 мільярдів кубометрів щорічно до 2030 року. ЄС також планує збільшити поставки газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів на рік.
- Із 27 квітня росія припинила поставки газу до Польщі через відмову платити за нього в рублях.
- Водночас фінські дослідники стверджують, що з початку війни проти України росія подвоїла свої прибутки від продажу газу, нафти та вугілля країнам Європейського Союзу.