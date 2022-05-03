Мер Чернігова повідомив, що громадський транспорт у місті запустять до кінця місяця

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Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що громадський транспорт у місті планують запустити у другій половині травня. За його словами, наразі міськрада домовляється з перевізниками.

Про це пише «Суспільне».

«Зараз у місті лишилося 65 автобусів, які можуть розпочати роботу. До війни маршрути обслуговували 230 автобусів. Випускати на лінію наявні машини не готові з кількох причин. Перша — перевізники наперед просять близько 7 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт техніки, заправку та інше, а грошей у міському бюджеті немає. Тому ми не будемо поспішати із запуском транспорту. Запрацюємо десь у другій-третій декаді травня», — пояснив він.

За словами мера, у місті зараз бракує і водіїв, і пального. Через це вартість проїзду має зрости до 10—12 гривень.