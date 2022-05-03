Британський премʼєр Джонсон виступить перед Верховною Радою

Новини

Stephanie Keith / Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 травня виступить на засіданні Верховної Ради. Його виступ відбудеться в онлайн-режимі.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Джонсон стане першим іноземним лідером, який виступить в українському парламенті від початку повномасштабної війни.

«Це зоряний час України, епічна глава у вашій національній історії, яку памʼятатимуть і розповідатимуть майбутні покоління. Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не означає проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним», — зазначив він.

Зазначається, що виступ Джонсона буде відповіддю на звернення президента України Володимира Зеленського до Британського парламенту у березні 2022 року.