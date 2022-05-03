Новини

Ранкове зведення Генштабу: Окупанти продовжують наступ на сході та розконсервовують стару техніку

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Міністерство оборони України / Facebook

Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 6 ранку 3 травня: