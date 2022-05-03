Ранкове зведення Генштабу: Окупанти продовжують наступ на сході та розконсервовують стару техніку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство оборони України / Facebook
Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 6 ранку 3 травня:
- На Донецькому напрямку основні зусилля росіян продовжують зосереджуватися на повному захопленні міст Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку Лиману і Слов’янська.
- На Ізюмському напрямку росія активно гатить по підрозділах українських військ.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Південнобузькому напрямках активних дій не було. На Слобожанському напрямку обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів тривають.
- У місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 2 травня зняли зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Їх відправили на тимчасово захоплені українські території.