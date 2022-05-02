CNN: росія планує приєднати до себе окуповані території Донеччини та Луганщини до середини травня

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Пресслужба Кремля

Розвідка США стверджує, що росія до середини травня спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це пише CNN.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що москва розглядає аналогічний план щодо Херсону. За його словами, росія викрадає місцевих чиновників в утримуваних нею містах на сході та півдні України, щоб згодом замінити їх тими, хто «лояльний до москви». Також викрадають директорів шкіл, журналістів і активістів.

Крім того, він зазначив, що в цих регіонах окупанти відключили інтернет і мобільний звʼязок, аби позбавити людей доступу до достовірної інформації. Карпентер зауважив, що на окупованих територіях росія може спробувати провести «референдуми», щоб створити «видимість демократичної легітимності».