Події 2 травня в огляді «Бабеля»: Окупанти знову вдарили по Одесі, «Байрактари» знищили два російські катери поблизу Зміїного

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ збили 10 безпілотників типу «Орлан-10», які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів. Вартість одного апарата «Орлан-10» залежно від комплектації становить $80—120 тисяч. Сьогодні на світанку біля острова Зміїний «Байрактари» знищили два російські катери типу «Раптор».

У Луганській області протягом доби — троє загиблих і троє поранених, серед постраждалих малолітня дитина. Окупанти влучили в багатоповерхівки міста Оріхів Запорізької області, шестеро людей дістали поранень, з них двоє чоловіків загинули.

Війська рф знову завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили в обʼєкти міської інфраструктури та релігійну споруду. Крім того, окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман.

На сьогодні росія незаконно депортувала або перевезла на окуповані території вже 181 тисячу українських дітей. Крім того, окупанти викрали сільськогосподарську техніку в Мелітополі. Частину перевезли аж у Чечню. Однак росіяни не змогли запустити цю техніку, тому що її дистанційно заблокували.

Майже 4,5 мільйона тонн зерна заблоковані в портах України: продукцію неможливо експортувати — морські шляхи закриті на тлі російського військового вторгнення.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві. Учора він зустрічався зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього нардепа іллі киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням тітушок і дестабілізувати ситуацію на Одещині. Перший поплічник екснардепа мав організувати акції на Одещині та в інших регіонах, він відповідав за підбір «спортсменів». Другий переховувався від правоохоронців на Закарпатті та відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» під час масових заходів у Київській та Одеській областях.

Нова Зеландія запровадила санкції проти 170 членів ради федерації та низки оборонних підприємств росії.

Україна отримала ще €495 мільйонів грантових коштів від Світового банку. Їх витратять на соціальну підтримку громадян.

Австрія та Словаччина вирішили відкликати своє вето на введення ембарго на закупівлю російської нафти після зміни позиції Німеччини. Заборону можуть ухвалити найближчими днями, але чинності вона набуде, ймовірно, протягом місяців. Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина не знімала свого вето з рішення про заборону російської нафти. Угорщина не підтримує санкції щодо російських нафти та газу. Можливо, ЄС зробить виключення для Угорщини, і вона зможе й надалі купувати російську нафту.

Міністр закордонних справ росії лавров заявив, що «Гітлер теж мав єврейську кров», як аргумент на підтвердження того, що президент Володимир Зеленський — «єврей та нацист одночасно». На цю репліку відреагували в Ізраїлі: глава МЗС Яїр Лапід заявив, що слова лаврова «непробачні, обурливі та є грубою історичною помилкою». Ізраїль чекає на вибачення від лаврова і викликав російського посла на килим.