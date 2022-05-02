УЄФА: Наступного сезону російські клуби не гратимуть у єврокубках, а збірна росії — у Лізі націй

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Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продовжила санкції проти росії.

Про це свідчить інформація на сайті організації.

Зокрема, російським клубам заборонили брати участь у європейських змаганнях наступного сезону (2022/23 років). Крім того, спілка виключила збірну росії з розіграшу Ліги Націй сезону 2022/23 років. Також заявку росії на проведення Чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 році визнали неприйнятною.