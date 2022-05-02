Угорщина та Данія повертають свої посольства до Києва

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Viktor Talashuk / Unsplash

Посольства Угорщини та Данії відновлюють роботу у Києві.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що посольство його країни повертається зі Львова до Києва. За його словами, ситуація із безпекою у столиці покращується.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив у своєму Twitter про відновлення роботи данської амбасади у Києві.

«Щойно підняв прапор на посольстві Данії в Києві. Важливим кроком є ​​те, що сьогодні ми знову відкриваємо посольство після нападу росії. Зворушливо зустріти як місцевих працівників, так і данців, які пережили тут, у столиці, останні два місяці», — написав він.