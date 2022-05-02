Розвідка: У росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях

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У російській федерації готуються до епідемії холери в областях, що межують з Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, головний державний санітарний лікар росії Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край та окупований Крим.

Також стало відомо, що керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини [«Роспотребнадзор»] доручили до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби. Крім того, вони мають до 1 червня забезпечити готовність медустанов до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

В українській розвідці припускають, що наприкінці травня — на початку червня керівництво росії може вдатися до провокацій у прикордонних з Україною районах.

«Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї», — зазначили у Головному управлінні розвідки.