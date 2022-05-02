В Україні можуть продовжити загальну мобілізацію

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Міністерство оборони України / Flickr

В Україні можуть продовжити терміни загальної мобілізації, але все залежатиме від ситуації на фронті.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє Укрінформ.

«Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхідності буде прийнято рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації. ...Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частин. Тому керівництвом, думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня», — сказав Горбач.

За словами представника ЗСУ, за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100%, і зараз темпи її дещо знизилися. Також Горбач зазначив, що військовозобовʼязаних призивали на службу за військово-обліковими спеціальностями.

«Вони були призвані за військово-обліковими спеціальностями. Ті, які не за прямими, протягом якогось часу були перенавчені. Також ми зараз призиваємо тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час воєнного стану», — сказав Горбач.

За його словами, у порівнянні з 2014 роком, коли також була оголошена мобілізація, спостерігається більше мотивації у людей іти на військову службу.