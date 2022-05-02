Україна отримала €495 мільйонів від Світового банку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Dimitri Karastelev / Unsplash
Україна отримала €495 млн грантових коштів із Цільового фонду Світового банку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Цей грант включає: близько €463 млн коштів від США, близько €20,5 млн — від Норвегії та близько €10 млн від Австрії.
У Мінфіні зазначили, що ці гроші використають для забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків, зокрема на охорону здоров’я та підтримку внутрішніх переселенців.
- Цільовий фонд Світового банку створений Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку. Внески до цього фонду уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.