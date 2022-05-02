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Mick Haupt / Unsplash

Росія незаконно депортувала або перевезла на окуповані території 181 тисячу українських дітей. З них 2 тисячі дітей — сироти або позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомила уповноважена президента України з прав дітей та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

За її даними, кремль готує спеціальні зміни до закону, які спростять процес усиновлення громадянами росії незаконно депортованих дітей.

Щоб повернути дітей, український уряд розробляє спеціальний механізм.

«Нещодавно вже було два успішні кейси повернення дівчинки Кіри та хлопчика Іллі з рф. Такі спецоперації плануються й на інші кейси [викрадання дітей], які в нас є. Але подробиці цих спецоперацій та місцезнаходження дітей я оголошувати не можу з міркувань безпеки», — зазначила вона.