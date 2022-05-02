У Київській області знайшли понад 1 200 тіл цивільних, вбитих російськими військовими

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МВС України

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські правоохоронці знайшли, оглянули та передали до судово-медичних установ 1 202 тіла загиблих мирних громадян.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону.

«На жаль, жахливі знахідки виявляємо фактично кожен день і фіксуємо злочини армії рф на території Київської області. Наразі вже 1 202 тіла наших загиблих цивільних громадян оглянуто слідчими і передано до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті. 280 людей з них наразі залишаються неупізнаними», — сказав він.

Нєбитов також зазначив, що наразі близько 300 осіб зникли безвісти, але ця цифра щодня змінюється. Також він попередив, що під час відступу з Київської області росіяни встановили у низці місць вибухонебезпечні пастки.

«Вони [росіяни] ставили розтяжки, мінували побутові прилади і помешкання цивільних громадян, а також місця загального користування, у тому числі кладовища. Тому роботи буде дуже багато. Підкреслюю, день бойових дій — це місяць роботи вибухотехнікам. Тому громадянам треба бути обережними», — зауважив Андрій Нєбитов.