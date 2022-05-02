У Луганській області жителі відмовляються евакуюватися. Сьогодні вивезли лише 20 людей

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Facebook / Сергей Гайдай

На Луганщині люди відмовляються евакуюватися попри наближеність бойових дій. Сьогодні з області вивезли лише 20 людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли, навпаки, тільки посилюються. Для тих, хто залишився, завезено гумвантажі. З інших міст евакуація ускладнена через постійне гатіння по житловому масиву з боку рашистів», — зазначив Гайдай.