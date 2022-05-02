Росія втретє вдарила ракетами по мосту через Дністровський лиман

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Другого травня близько опівдня ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман на Одещині. Росія випустила ще три ракети по мосту.

Про це повідомили речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та ОК «Південь».

Інших деталей чи наслідків удару він не описав. але зазначив, що інформація про обстріл уже уточнюється.

Нагадаємо, два удари по мосту росія здійснила 26 та 27 квітня. Після другого обстрілу міст зазнав руйнувань.