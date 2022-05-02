лавров порівняв Зеленського із Гітлером через «єврейську кров». Ізраїль викликав посла рф

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ТАСС

Глава МЗС росії лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї.

Про це він сказав у інтервʼю італійській телекомпанії «Медіасет», яке процитувало мзс рф.

Під час інтервʼю міністра закордонних справ росії запитали, як звинувачення в «нацифікації» України вʼяжуться з тим, що президент Володимир Зеленський — єврей.

лавров відповів: «Він [Зеленський] висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї».

На цю репліку вже відреагували в Ізраїлі.

«Зауваження міністра закордонних справ лаврова — це водночас і непробачна та обурлива заява, і жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найниціший рівень расизму щодо євреїв — це звинувачення самих євреїв у антисемітизмі» — написав глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у свою чергу зазначив: «Його [лаврова] огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу».

Ізраїль чекає на вибачення від лаврова і викликав російського посла «на килим».