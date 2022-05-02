За час повномасштабної війни рятувальники знешкодили майже дві тисячі авіаційних бомб

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За минулу добу піротехніки знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів, а від початку широкомасштабної війни знищили майже 90 тисяч ВНП та 583,4 кг вибухової речовини, зокрема 1 961 авіаційну бомбу.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Найбільше роботи піротехнічні підрозділи мали в Харківській області, на Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.