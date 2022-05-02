Прокуратура повідомила про підозру російському генералу, який керував захопленням Києва

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Офіс генпрокурора повідомив про підозру командувачу східного військового округу зс рф генерал-полковнику Олександру Чайко. Саме він керував військовою операцією зі спроби захоплення столиці із західного напрямку.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Справу порушили за двома статтями. Слідчі встановили, що воєначальник протягом двох тижнів березня 2022 року мешкав у селі Здвижівка Бучанського району. Там у захопленому дитсадку він облаштував штаб, з якого керував бойовими діями. А на стадіоні захопленої окупантами школи у селі Катюжанка він вручав підлеглим військовослужбовцям держнагороди рф.

«Їхні «подвиги» ми зараз розслідуємо, перевіряючи генерала та його армійців на причетність до вчинення також воєнних злочинів проти мирного населення Київщини та інших регіонів України», — зазначила Венедіктова.