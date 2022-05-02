Евакуація з Маріуполя: місцева влада погодила ще дві локації для евакуації

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На сьогодні, 2 травня, для евакуації з Маріуполя погодили ще дві додаткові локації.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

«Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це — селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся звʼязатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації», — йдеться у повідомленні.