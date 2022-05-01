Кремлівські ЗМІ опублікували відео «евакуації» мирних жителів Маріуполя на окуповану територію

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РИА-Новости / Telegram

Кремлівські ЗМІ публікують відео із імовірними мирними жителями Маріуполя, яких, як вказано, вивезли з території оточеної російськими військами «Азовсталі».

ТАСС і «РИА Новости» пишуть, що на автобусах в окупований Новоазовськ вивезли близько 40 людей (18 чоловіків, 14 жінок та 8 дітей).

Reuters з посиланням на свого кореспондента повідомляє, що росіяни вивезли понад 50 цивільних з прилеглої до заводу «Азовсталь» території. Їх відвезли в окуповане селище Безіменне Донецької області.

Людей везли на автобусах з українськими номерами в супроводі конвою військових росії та автомобілів із символікою ООН.

Сьогодні зранку Маріупольська міськрада повідомила, що в неділю можлива евакуація мирного населення до Запоріжжя. Збір призначили о 16:00 біля ТРЦ «ПортCity».