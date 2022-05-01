Російські хакери атакували сайти держорганів Молдови

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Unsplash / Jefferson Santos

Російські хакери здійснили DDoS-атаки на сайти державних органів Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на Службу інформації та безпеки Молдови.

За їхньою інформацією, DDoS-атака велася з-за кордону.

«Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. Угруповання робило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на вебінфраструктуру НАТО, а останніми днями були атаковані сайти держорганізацій у Румунії», — заявили у Службі інформації та безпеки Молдови.

У відомстві також зазначили, що відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру та мінімізації їхніх наслідків.