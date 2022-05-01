Розвідка: росія намагається обійти санкції за допомогою країн-союзниць

Новини

Serge Kutuzov / Unsplash

російська федерація планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до продукції військового та подвійного призначення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що це також має посилити економічну залежність членів ОДКБ від рф, що відповідає інтересам кремля.

За даними української розвідки, москва веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Загалом на території країн ОДКБ створено 200 кампаній, щоб експортувати продукцію до третіх країн.

Із початку широкомасштабної агресії рф проти України до Вірменії прибуло близько 85 тисяч російських громадян та 113 ІТ-компаній. Громадяни рф створили близько тисячі приватних підприємств та понад 250 товариств з обмеженою відповідальністю на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн — Вірменії та росії.

Також стало відомо, що російський виробник засобів протиповітряної оборони — АТ «Ульяновский механический завод» залучає Казахстан, щоб в обхід санкцій отримати комплектуючі німецького виробництва, необхідні для зенітно-ракетних комплексів «Бук» та зенітних гарматно-ракетних комплексів «Тунгуска».